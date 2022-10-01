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Глава ГУР Украины Буданов выступил за милитаризацию и «культ военного» в стране

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Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что в стране должна нарастать милитаризация и в ней должен образоваться культ военного.
Глава ГУР Украины Буданов выступил за милитаризацию и «культ военного» в стране
  • AP

«Я всегда выступал за милитаризацию Украины и выступаю за это сейчас, говорю об этом совершенно откровенно. Нашу безопасность сможет обеспечить исключительно наша сила. Больше ничего», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в стране должен быть «культ военного», однако сейчас власти «отхлёбывают» последствия ошибок прошлого на этот счёт.

В конце июня российские следователи возбудили дело в отношении Буданова за угрозу совершения террористического акта.

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