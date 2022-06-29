СК России возбудил дело против начальника Главного управления разведки МО Украины

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Российские следователи возбудили дело в отношении начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.
СК России возбудил дело против начальника Главного управления разведки МО Украины
  • РИА Новости

Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК России (угроза совершения террористического акта). 

В СК добавили, что Буданов в интервью британскому изданию Financial Times публично высказал угрозу совершения террористических актов в России и на подконтрольной Киеву территории.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.

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