СК России возбудил дело против начальника Главного управления разведки МО Украины
- РИА Новости
Отмечается, что дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК России (угроза совершения террористического акта).
В СК добавили, что Буданов в интервью британскому изданию Financial Times публично высказал угрозу совершения террористических актов в России и на подконтрольной Киеву территории.
Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.