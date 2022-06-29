Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил создать международный трибунал по преступлениям киевского режима на Украине и в Донбассе.

«Трибунал должен быть не просто российским, а международным, это будет трибунал союзников и единомышленников, который подтверждает идею, что мир становится многополярным», — приводит ТАСС его слова в рамках Петербургского международного юридического форума.

Бастрыкин отметил, что в работе трибунала могли бы принять участие СНГ, БРИКС и ШОС.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин рассказал о планах отдать под трибунал украинских неонацистов.

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что украинский президент Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник.