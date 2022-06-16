Глава ЛНР Пасечник: Зеленский в рамках трибунала должен проходить как военный преступник

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Украинский президент Владимир Зеленский в рамках международного трибунала должен проходить как военный преступник. Об этом заявил РИА Новости глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
Глава ЛНР Пасечник: Зеленский в рамках трибунала должен проходить как военный преступник
  • AP
  • © Ukrainian Presidential Press Office

«Безусловно, он как самый главный военный преступник (как во времена Великой Отечественной войны был Гитлер, который всё организовал), он как духовный вдохновитель, поэтому все приказы, безусловно, отдаются через него», — сказал глава республики.

По его мнению, «не важно, выполняет он волю Запада или действует самостоятельно».

«Это его выбор, он его сделал, он убивает мирных людей, он за это будет отвечать», — подытожил Пасечник.

Он также рассказал, что смертная казнь не предусмотрена в ЛНР, но для трибунала над военными преступниками, возможно, будет сделано исключение.

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