Пасечник допустил введение смертной казни для трибунала над военными преступниками
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«Возможно, для трибунала будем делать исключение, но я пока не готов сказать. Это будем принимать мы такое решение коллегиально, вместе с представителями Народного совета... с министрами силовых структур», — сказал он ТАСС.
Покинувшие комбинат «Азот» в Северодонецке женщины ранее рассказали, что на заводе находится много иностранных наёмников.
Британец Шон Пиннер в суде ДНР ранее признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти.
Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.
По сообщению Генпрокуратуры республики, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.