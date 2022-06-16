Пасечник допустил введение смертной казни для трибунала над военными преступниками

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Смертная казнь не предусмотрена в Луганской Народной Республике, но для трибунала над военными преступниками, возможно, будет сделано исключение, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Пасечник допустил введение смертной казни для трибунала над военными преступниками
  • AFP
  • © ARIS MESSINIS

«Возможно, для трибунала будем делать исключение, но я пока не готов сказать. Это будем принимать мы такое решение коллегиально, вместе с представителями Народного совета... с министрами силовых структур», — сказал он ТАСС.

Покинувшие комбинат «Азот» в Северодонецке женщины ранее рассказали, что на заводе находится много иностранных наёмников.

Британец Шон Пиннер в суде ДНР ранее признал себя виновным в действиях, направленных на насильственный захват власти.

Аналогичное заявление сделал гражданин Марокко Саадун Брагим.

По сообщению Генпрокуратуры республики, по результатам судебного процесса наёмникам может быть назначено наказание в виде смертной казни.

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