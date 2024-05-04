Юристы назвали уважительные причины опоздания на работу

Опрошенные RT юристы рассказали, при каких условиях работодатель может уволить сотрудника за опоздание.

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг пояснила, что само понятие «опоздание» в законе не упоминается и не раскрывается, поэтому на практике возникают проблемы.

«Зато в законе есть точное определение прогула — это отсутствие работника на рабочем месте более четырёх часов подряд без уважительной причины. И прогул является безусловным основанием для увольнения», — подчеркнула собеседница RT.

Но, как напомнила эксперт, отношения с работодателем регулируются не только Трудовым кодексом, но и трудовым договором и правилами внутреннего трудового распорядка.

«Именно они устанавливают, когда начинается и когда заканчивается рабочее время, в течение которого работник обязан исполнять трудовые обязанности и быть на рабочем месте. Если работник в течение рабочего времени не выполняет или ненадлежаще выполняет трудовые обязанности — это тоже дисциплинарный проступок, за который можно сделать замечание или выговор, а при определённых условиях — уволить», — предупредила специалист.

Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру», добавила, что работники оправдывают прогулы и опоздания пробками, посещением больницы и другими причинами.

«Однако критериев уважительности отсутствия на работе в Трудовом кодексе нет, поэтому при привлечении работника к ответственности работодателю необходимо ориентироваться на судебную практику. В любом случае работодатель должен выявить истинную причину опоздания работника и запросить у него письменное объяснение», — объяснила эксперт.

По её словам, если работодатель оценил все аргументы и объяснения работника и пришёл к выводу, что причина опоздания или неявки на работу неуважительная, то работнику может грозить дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или даже увольнения.

«Кроме этого, работодатель вправе не оплачивать сотруднику время отсутствия на рабочем месте», — рассказала она.

Санина добавила, что, если работник опоздал на пять минут и ничего страшного не произошло, работодатель вправе сделать замечание.

«Но если из-за пятиминутного опоздания компания понесла убытки, например, клиент ушёл к конкурентам, работнику могут объявить выговор. Если опоздания зафиксированы документально и к работнику уже неоднократно применяли дисциплинарные взыскания по поводу задержек, но в течение года он всё равно опоздал, что стало причиной серьёзных проблем в компании, работодатель может его уволить по причине нарушения трудовых обязанностей», — предупредила юрист.

В свою очередь, Наталья Вайнберг разъяснила, что, уважительная причина была у опоздания или нет, решает в первую очередь работодатель.

«Но если работник не согласен, оспорить мнение работодателя можно только в суде. На практике признают уважительными причинами погодные условия (сильный снегопад), ухудшение дорожно-транспортной ситуации, экстренные ситуации при болезни пожилых родственников, вызов в суд, приём у врача в связи с болезнью самого работника. Помимо уважительности причины, суды учитывают и сам факт того, пытался ли работник как-либо предупредить непосредственного руководителя», — заключила она.

Ранее Вайнберг рассказала в беседе с RT, что в случае болезни нет необходимости ждать первого рабочего дня, чтобы вызвать врача, получить необходимые рекомендации для лечения и оформить листок нетрудоспособности.