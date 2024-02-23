Юрист Вайнберг дала советы по оформлению больничного в праздничные дни

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, что в случае болезни нет необходимости ждать первого рабочего дня, чтобы вызвать врача, получить необходимые рекомендации для лечения и оформить листок нетрудоспособности.

«Никаких особенностей для оформления больничного в праздничные, выходные или рабочие дни не существует. Потому нет необходимости ждать первого рабочего дня, чтобы вызвать врача, получить необходимые рекомендации для лечения и оформить листок нетрудоспособности. Изобретать совместно с терапевтом, который к вам пришёл, велосипед и уговаривать его открыть больничный более поздней датой тоже не нужно», — отметила специалист.

Она подчеркнула, что в законе чётко закреплены периоды, когда пособие по временной нетрудоспособности не назначается.

Выходные и нерабочие праздничные дни в этот перечень не входят, а значит, подлежат оплате, напомнила собеседница RT.

«Так, если работник заболеет 23 февраля (праздничный день), ему оплатят все дни больничного, включая 23 февраля и выходные дни 24 и 25 февраля (суббота и воскресенье)», — объяснила Вайнберг.

С прошедшими длинными новогодними праздниками ситуация обстояла так же, добавила юрист.

«Если листок нетрудоспособности был открыт в первый день нового года, то с 1 по 9 января 2024 года оплачиваются девять дней. То есть вы можете взять больничный как с 1 января, так и не открывать его вплоть до окончания выходных. А если к 9-му числу станет ясно, что вы ещё продолжаете болеть, то можно вызвать врача и оформить лист временной нетрудоспособности», — заключила общественный деятель.

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