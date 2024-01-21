Юрист Вайнберг дала советы, как общаться с коллекторами

Юрист и общественный деятель Наталья Вайнберг рассказала в беседе с RT, как отличить коллектора от мошенника.

«Можно узнать данные коллекторского агентства: наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН), адрес, номер телефона по которому можно перезвонить, ФИО сотрудника, с которым вы общаетесь», — посоветовала собеседница RT.

После этого, по её словам, можно смело класть трубку и проверять информацию.

«Если такое коллекторское агентство на просторах интернета не нашли — скорее всего, вы говорили с мошенником. Если нашли — позвоните по номеру, который указан на сайте агентства и уточните: работает ли сотрудник с такими ФИО у них в агентстве, есть ли у агентства тот номер, который сообщил сотрудник, попросите проверить по базе, указаны ли вы в качестве одного из должников», — рассказала эксперт.

Кроме того, как напомнила юрист, важно проверить, имеет ли право такая организация заниматься коллекторской деятельностью.

Реестр организаций, у которых такое право есть, размещён на официальном сайте ФССП, добавила она. Также специалист объяснила, что коллекторы не имеют права причинять ущерб имуществу, приходить к вам и забирать что-либо, угрожать.

Помимо этого, они не могут звонить и тем более приходить к работодателю, сообщать кому-либо ещё о задолженности, оказывать психологическое давление в любой форме, предупредила юрист.

Если ваши права нарушаются, вы можете пожаловаться в Федеральную службу судебных приставов, в Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств, в Роскомнадзор, порекомендовала эксперт.

«РКН рассмотрит вашу жалобу, если было нарушение в сфере персональных данных, когда коллекторы сообщили о вашей задолженности третьим лицам», — объяснила она.

В случае угроз со стороны коллектора вы также вправе подать заявление в полицию (через ближайшего участкового) и написать обращение в прокуратуру, заключила Вайнберг.

Ранее Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT о наиболее распространённых мошеннических схемах в 2023 году.