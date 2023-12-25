Юрист назвал наиболее распространённые мошеннические схемы в 2023 году

Иван Соловьёв, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России, рассказал в беседе с RT о наиболее распространённых мошеннических схемах в 2023 году.

«Мошенники постоянно генерируют новые схемы обмана, поскольку старые со временем практически перестают работать. После начала активной реализации новой схемы мошенничества самыми «удачными» для мошенников являются первые семь — десять дней, когда граждане массово попадаются на новые уловки. После этого их прибыль идёт на спад, поскольку срабатывает сложившаяся практика оповещения и профилактики», — пояснил собеседник RT.

Именно поэтому, по его мнению, преступники перестали использовать схему видеозвонков с имитацией офиса банка или помещения правоохранительного органа.

«При реализации преступного умысла мошенниками используются: страх людей потерять свои сбережения и недвижимость, желание помочь правоохранительным органам и специальным службам, исполнительность и лояльность руководству (когда мошенники действуют от имени руководителя)», — добавил Соловьёв.

В 2023 году можно констатировать, что у мошенников появились новые цели, заявил он.

«Не просто хищение денежных средств со счетов граждан, но и принуждение их к взятию кредитов и продаже принадлежащего им имущества, принуждение жертв к совершению поджогов машин, релейных шкафов, зданий, принадлежащих органам государственной власти, военной администрации, надзорным органам», — рассказал специалист.

Кроме того, по его словам, новыми схемами обмана в 2023 году стали, например, звонки от имени сотовой компании с информацией о том, что у гражданина закончился клиентский договор и, если он хочет сохранить свой телефонный номер, то должен ввести присылаемое мошенниками смс-сообщение.

«Звонки с информацией о том, что гражданину полагается социальная выплата, для перевода которой необходимо предоставить данные своей карты или ввести присылаемый смс-код, просьба проголосовать за знакомого человека на конкурсе, звонок с предложением обновить социальную карту гражданина, звонки или сообщения от имени руководителя потенциальной жертвы с указанием оказать содействие «сотруднику» спецслужб, который перезвонит через несколько минут», — поделился Соловьёв.

По его прогнозу, в 2024 году можно ожидать использования преступниками последних достижений и возможностей цифрового развития — подмены голосов и изображений родственников и знакомых потенциальных жертв.

«По-прежнему главными объектами мошенничества будут оставаться пенсионеры, инвалиды, несовершеннолетние, госслужащие, врачи, учителя, преподаватели, люди творческих профессий. Не исключено появление новых способов мошенничества, нацеленных на конкретную профессиональную или социальную группу населения», — подчеркнул юрист.

Ранее Соловьёв рассказал в беседе с RT о признаках, которые помогут распознать телефонного мошенника.