УНИАН: Минобороны Украины объяснило подписи зама в приказе командировкой Умерова

Документы Минобороны Украины с конца апреля подписывал заместитель главы ведомства Иван Гаврилюк, так как сам министр Рустем Умеров находился в командировке.

Об этом пишет УНИАН, передаёт РИА Новости.

По данным агентства, в документах Гаврилюк ставил подпись в статусе «временно исполняющего обязанности министра обороны».

При этом в ведомстве не уточнили, вернулся ли Умеров к выполнению своих полномочий на текущий момент.

Ранее украинские СМИ обратили внимание на то, что приказ Минобороны подписал не Умеров.

Также 23 апреля кабмин Украины утвердил увольнение Виталия Половенко с поста заместителя главы Министерства обороны страны.