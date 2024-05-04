УНИАН: Минобороны Украины объяснило подписи зама в приказе командировкой Умерова
Об этом пишет УНИАН, передаёт РИА Новости.
По данным агентства, в документах Гаврилюк ставил подпись в статусе «временно исполняющего обязанности министра обороны».
При этом в ведомстве не уточнили, вернулся ли Умеров к выполнению своих полномочий на текущий момент.
Ранее украинские СМИ обратили внимание на то, что приказ Минобороны подписал не Умеров.
Также 23 апреля кабмин Украины утвердил увольнение Виталия Половенко с поста заместителя главы Министерства обороны страны.