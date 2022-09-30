военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Посол Украины: запрет на применение оружия США для ударов по России касается только HIMARS

Короткая ссылка
Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что договорённости Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касаются не всех видов вооружения, а только РСЗО HIMARS.

Об этом она заявила в интервью изданию «Европейская правда».

«Это касается именно HIMARS», — ответила Маркарова на вопрос о том, распространяется ли ограничение на всё оружие из США.

Ранее американский сенат одобрил проект правительства США о финансировании, который предусматривает выделение ещё $12,4 млрд помощи Украине.

При этом в Минобороны США сообщили, что новые поставки американской стороной реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет.

29 сентября в Минобороны России сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавили батарею РСЗО HIMARS.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить