Посол Украины: запрет на применение оружия США для ударов по России касается только HIMARS

Украинский посол в Вашингтоне Оксана Маркарова заявила, что договорённости Украины и США о неприменении американского оружия для ударов по территории России касаются не всех видов вооружения, а только РСЗО HIMARS.

Об этом она заявила в интервью изданию «Европейская правда».

«Это касается именно HIMARS», — ответила Маркарова на вопрос о том, распространяется ли ограничение на всё оружие из США.

Ранее американский сенат одобрил проект правительства США о финансировании, который предусматривает выделение ещё $12,4 млрд помощи Украине.

При этом в Минобороны США сообщили, что новые поставки американской стороной реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет.

29 сентября в Минобороны России сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавили батарею РСЗО HIMARS.