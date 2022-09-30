Посол Украины: запрет на применение оружия США для ударов по России касается только HIMARS
Об этом она заявила в интервью изданию «Европейская правда».
«Это касается именно HIMARS», — ответила Маркарова на вопрос о том, распространяется ли ограничение на всё оружие из США.
Ранее американский сенат одобрил проект правительства США о финансировании, который предусматривает выделение ещё $12,4 млрд помощи Украине.
При этом в Минобороны США сообщили, что новые поставки американской стороной реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет.
29 сентября в Минобороны России сообщили, что в ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавили батарею РСЗО HIMARS.