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Минобороны: в Днепропетровской области подавили батарею РСЗО HIMARS

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В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавили батарею РСЗО HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области была поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.

Также в районе населённого пункта Евгеновка в ДНР уничтожили артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».

Ранее стало известно, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной.

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