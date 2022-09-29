Минобороны: в Днепропетровской области подавили батарею РСЗО HIMARS
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населённого пункта Павлоград Днепропетровской области подавлена реактивная батарея систем залпового огня HIMARS производства США», — говорится в сообщении.
Кроме того, в районе населённого пункта Гуляйполе Запорожской области была поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.
Также в районе населённого пункта Евгеновка в ДНР уничтожили артиллерийский взвод крупнокалиберных орудий «Гиацинт».
Ранее стало известно, что ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной.