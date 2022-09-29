ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной

Украинские военные выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной в Луганской Народной Республике.

Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел по населённому пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS», — сказано в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что в результате обстрела разрушено два жилых дома.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее администрация Новой Каховки сообщила о восьми взрывах в городе.