ВСУ выпустили две ракеты из РСЗО HIMARS по Кременной
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Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Зафиксирован обстрел по населённому пункту Кременная с применением РСЗО HIMARS», — сказано в Telegram-канале представительства.
Отмечается, что в результате обстрела разрушено два жилых дома.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее администрация Новой Каховки сообщила о восьми взрывах в городе.