Пентагон: новые поставки РСЗО HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет
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Его слова приводит РИА Новости.
«Закупка и поставки этих РСЗО HIMARS и сопутствующих боеприпасов займут несколько лет», — сказал он.
Представитель Пентагона уточнил, что поставки других разновидностей вооружений рассчитаны на срок от шести до 24 месяцев.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.
По её словам, пакет помощи также включает сотни единиц бронированного транспорта, радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.