Пентагон: новые поставки РСЗО HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет

Новые поставки американской стороной реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасов Киеву займут несколько лет, заявил высокопоставленный представитель Минобороны США журналистам.

Его слова приводит РИА Новости.

«Закупка и поставки этих РСЗО HIMARS и сопутствующих боеприпасов займут несколько лет», — сказал он.

Представитель Пентагона уточнил, что поставки других разновидностей вооружений рассчитаны на срок от шести до 24 месяцев.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что США выделяют Киеву новый пакет военной помощи на $1,1 млрд. В том числе он будет включать 18 РСЗО HIMARS.

По её словам, пакет помощи также включает сотни единиц бронированного транспорта, радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.