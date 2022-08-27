Свыше 200 военнослужащих ВСУ уничтожены союзными войсками на Харьковском направлении.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате успешных действий союзных войск на Харьковском направлении в районах населенных пунктов Вернополье и Краснополье потери 30-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ составили более 200 военнослужащих», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Херсонской области было нанесено поражение подразделениям 46-й аэромобильной бригады ВСУ, предпринявших попытку форсировать реку Ингулец.

В результате было уничтожено более 130 военнослужащих и десять единиц военной техники.

Ранее Минобороны России заявило об уничтожении более 50 националистов ударами по 25-й украинской воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки в Донецкой Народной Республике.

Также Минобороны сообщило, что из-за больших потерь военные 53-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции.