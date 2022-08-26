Минобороны: из-за больших потерь военные двух бригад ВСУ оставили позиции
По данным Минобороны, военные 53-й механизированной бригады ВСУ оставили позиции в Новомихайловке в ДНР.
При этом военные 93-й механизированной бригады ВСУ оставили позиции в Дибровном Харьковской области.
В обоих случаях украинские военные убыли из районов боевых действий.
Также Минобороны России заявило об уничтожении более 50 националистов ударами по 25-й украинской воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки в Донецкой Народной Республике.