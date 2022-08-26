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Минобороны: из-за больших потерь военные двух бригад ВСУ оставили позиции

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Минобороны России сообщило, что из-за больших потерь военные 53-й и 93-й механизированных бригад Вооружённых сил Украины (ВСУ) оставили свои позиции.

По данным Минобороны, военные 53-й механизированной бригады ВСУ оставили позиции в Новомихайловке в ДНР.

При этом военные 93-й механизированной бригады ВСУ оставили позиции в Дибровном Харьковской области.

В обоих случаях украинские военные убыли из районов боевых действий.

Также Минобороны России заявило об уничтожении более 50 националистов ударами по 25-й украинской воздушно-десантной бригаде у Северска и 101-й бригаде теробороны у Яковлевки в Донецкой Народной Республике.

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