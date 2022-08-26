Минобороны России заявило об уничтожении более 50 националистов в ДНР за сутки
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«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой Народной Республики уничтожено более 50 националистов», — сообщило Минобороны.
Кроме того, уничтожено девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
Накануне Воздушно-космические силы России высокоточным оружием поразили пять украинских боевых самолётов на военном аэродроме Миргород Полтавской области.