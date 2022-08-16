В МИД России заявили о невозможности миссии МАГАТЭ заниматься демилитаризацией ЗАЭС

Вопросы демилитаризации Запорожской АЭС не входят в полномочия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.

«МАГАТЭ демилитаризацией и обеспечением безопасности не занимается», — цитирует его ТАСС.

Таким образом Вишневецкий прокомментировал заявление киевских властей о том, что целью визита миссии на ЗАЭС может быть демилитаризация станции.

Он подчеркнул, что у МАГАТЭ есть чёткий мандат, который заключается в выполнении её гарантий.

«Это просто безответственное заявление», — заключил дипломат.

Ранее представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что в ООН готовы содействовать визиту делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС через Украину.