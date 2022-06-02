Бывший глава управления СБУ отметил противоречие в словах Зеленского об отступлении ВСУ

Экс-глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк, комментируя заявления Киева о «переходе ко второй фазе боевых действий», констатировал, что пока украинские военнослужащие только отступают, в том числе это касается Северодонецка.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на интервью Вовка YouTube-каналу «Да это так».

«У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка», — сказал Вовк.

Он обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский противоречит себе.

«Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит, что мы не будем переходить в контрнаступление», — приводит издание слова генерала.

27 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке российскими военными.