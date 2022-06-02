Бывший глава управления СБУ отметил противоречие в словах Зеленского об отступлении ВСУ

Короткая ссылка
Экс-глава следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк, комментируя заявления Киева о «переходе ко второй фазе боевых действий», констатировал, что пока украинские военнослужащие только отступают, в том числе это касается Северодонецка.
Бывший глава управления СБУ отметил противоречие в словах Зеленского об отступлении ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на интервью Вовка YouTube-каналу «Да это так».

«У кого вторая фаза, у кого третья, у кого фаза за фазу зашла. Потому я считаю, что никакой второй фазы не началось — сегодня мы отступаем и из Северодонецка», — сказал Вовк.

Он обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский противоречит себе.

«Президент говорит, что мы отступаем, чтобы занять лучшие позиции и перейти в контрнаступление. Вместе с тем он говорит, что мы не будем переходить в контрнаступление», — приводит издание слова генерала.

27 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке российскими военными.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить