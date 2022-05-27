Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о полном контроле линии соприкосновения в Северодонецке российскими военными.

«Группа российских добровольцев из ЧР под командованием отважного командира одного из подразделений спецназа «Ахмат» с позывным Охотник полностью взяла под контроль всю линию соприкосновения с отрядами бандитов в городе Северодонецке ЛНР», — написал он в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что украинские боевики блокированы в городе, пути отхода находятся под контролем российских войск.

Ранее офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что силы ЛНР перерезали украинским силовикам все пути для отступления.