«Остаётся гарантом безопасности»: какой вклад сделала Москва в урегулирование конфликта на киргизско-таджикской границе

Войска Киргизии и Таджикистана, переброшенные ранее к границе, начали возвращаться в места постоянной дислокации. Об этом сообщает пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана. В конце апреля между республиками вспыхнуло боестолкновение из-за споров по водораспределительному пункту «Головной». Жертвами противостояния стали десятки человек. Однако конфликт был остановлен после вмешательства РФ. Эксперты утверждают, что Москва остаётся основным гарантом безопасности на постсоветском пространстве. По мнению аналитиков, множество спорных вопросов на территории Центральной Азии и Закавказья может быть решено при непосредственном участии российской дипломатии.

Бишкек и Душанбе начали отводить стянутые ранее силы и средства от линии соприкосновения. Об этом сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу пограничной службы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны.

«Движение транспортных средств по автодороге Ош — Исфана осуществляется беспрепятственно. Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении ведомства Кыргызстана.

Споры о границе и воде

В настоящее время обстановка на киргизско-таджикской границе оценивается как стабильная. Напомним, в конце апреля между жителями и военнослужащими двух государств вспыхнуло противостояние, жертвами которого стали десятки человек.

По версии министерства внутренних дел Кыргызстана, обострение началось с потасовки между жителями с обеих сторон в районе Головного водозаборного сооружения (водораспределительный пункт «Головной») в верховьях реки Исфара. Причиной конфликта послужила установка на электрическом столбе камеры видеонаблюдения с таджикской стороны границы.

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«29 апреля 2021 года примерно в 13.30 часов в район дислокации Головного водозаборного сооружения прибыли местные жители и потребовали демонтировать ранее установленные камеры. Собравшиеся люди со стороны Таджикистана, отказавшись демонтировать, начали обстреливать из нескольких охотничьих оружий. От выстрелов жителей Таджикистана, впереди идущие люди упали на землю, остальные в панике начали разбегаться по сторонам», — говорится на сайте киргизского МВД.

Затем со стороны Таджикистана начался миномётный обстрел. Несколько снарядов, по данным Бишкека, упали на территории «Головного». Находившийся на объекте отряд специального назначения внутренних войск МВД Кыргызстана «Шер» открыл ответный огонь из штатного вооружения. В ходе столкновения осколочные ранения получили как силовики, так и местные жители Киргизии.

Как утверждают в Бишкеке, следом за артподготовкой военнослужащие Таджикистана развернули наступление на позиции «Шер». Чтобы остановить атаку, спецназовцы начали стрельбу из гранатомётов, вынудив пехоту соседней республики отступить.

В Душанбе придерживаются иного взгляда на инцидент, обвиняя в эскалации киргизскую сторону. Таджикские власти настаивают, что военнослужащие соседней республики с применением миномётов первыми атаковали и разрушили некоторые объекты в селе Точикон.

До этого между жителями двух государств произошла массовая драка. По информации пограничных войск ГКНБ Таджикистана, киргизы закидали камнями таджиков, которые пытались установить камеры видеонаблюдения на территории водораспределительного пункта.

«Инцидент произошёл после того, как кыргызская сторона произвольно нарушила условия двустороннего соглашения с Таджикистаном и планировала захватить водораспределительный пункт «Головной», — подчёркивают в пресс-службе Пограничных войск ГКНБ республики.

Внутренние войска Кыргызстана

© Пресс-служба УВД Баткенской области

В Душанбе сообщают, что в ходе боёв погибли восемь граждан Таджикистана. По уточнённым на 2 мая данным Минздрава Кыргызстана, жертвами инцидента у «Головного» стали 34 человека. 1 и 2 мая в Кыргызстане объявлен траур по убитым.

Как отмечают в Sputnik Таджикистан, причиной столкновений являются неделимитированные участки государственных рубежей. Из около 970 км границы двух стран демаркированы (размечены) только 504 км (по данным ГКНБ Кыргызстана — 519 км). Душанбе и Бишкек не могут найти компромисс по более чем 70 спорным участкам.

Также отношения между республиками осложняют неурегулированные вопросы водопользования. Душанбе считает, что Бишкек «оккупировал» водораспределительный пункт «Головная», который был сооружён в 1968 году для орошения земледельческих хозяйств приграничных регионов Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

«Обстановка нормализовалась»

Со времён распада СССР на киргизско-таджикской границе регулярно фиксируются периодические столкновения гражданских и силовых подразделений. Ранее крупная вспышка насилия с применением войск произошла в сентябре 2019 года.

По информации Бишкека, тогда эскалацию спровоцировали военнослужащие Таджикистана, обстрелявшие из миномётов и гранатомётов село Максат. Однако в Душанбе заявили, что киргизская сторона в нарушении договорённостей стянула дополнительные силы к границе и первой открыла огонь в направлении невооружённых жителей поселения Бахор.

«Из-за споров о границе существует очень много проблем. Это анклавные территории, водопользование, доступ к пастбищам, линиям электропередач и транспортной инфраструктуре. В итоге обе республики фактически находятся в состоянии перманентного конфликта», — пояснил ситуацию в беседе с RT высказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин.

Он считает, что очередную вспышку насилия удалось остановить прежде всего благодаря вмешательству Москвы. Ещё 29 апреля о готовности оказать содействие урегулированию инцидента в районе «Головного» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах (это и ОДКБ, и другие), конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками», — отметил представитель Кремля.

30 апреля замминистра обороны России генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил журналистам, что конфликт между двумя центральноазиатскими республиками не получит дальнейшего развития. По его словам, в регионе предприняты необходимые меры для предотвращения эскалации.

«Там в принципе уже обстановка нормализовалась, приняты необходимые меры для того, чтобы не было эскалации. Тем более что командование Центрального (военного. — RT) округа внимательно отслеживает (ситуацию. — RT) и будет готово дополнительно отреагировать, если это потребуется», — сказал Картаполов.

Усилия по деэскалации приложил и МИД РФ. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с киргизским коллегой Русланом Казакбаевым и главой внешнеполитического ведомства Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

«Выражена надежда на то, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами», — говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров Лаврова с министрами двух республик.

Глава МИД РФ Сергей Лавров

РИА Новости

© Пресс-служба МИД РФ

1 мая главы госкомитетов национальной безопасности Киргизии и Таджикистана Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов договорились о полном прекращении огня и отводе всех формирований в пункты постоянной дислокации.

За соблюдением мирных договорённостей должна следить совместная группа из военных представителей двух республик. Кроме того, в ближайшее время топографы двух стран приступят к работе по описанию участков госграницы.

«Нерешённых многочисленных проблем, связанных с согласованием границы, остаётся много. В конце апреля стороны находились буквально на грани масштабного противостояния. То, что Душанбе и Бишкек начали разводить войска, говорит о том, что такое развитие событий удалось предотвратить и в регион теперь возвращается мирная жизнь», — говорит Грозин.

Как полагает эксперт, если бы не вмешательство Москвы, то 30 апреля могла наступить острая фаза конфликта по причине начавшегося стягивания бронетехники к границам обеих центральноазиатских республик.

Грозин уверен, что российская дипломатия является «основным фактором», который стимулирует государства постсоветского пространства к «поиску разумного компромисса». По его словам, на такую посредническую роль претендовали разные государства, в том числе страны-члены ЕС, но эти попытки успехом не увенчались.

«Россия была и остаётся основным гарантом безопасности Центральной Азии и Закавказья. Другие иностранные силы пытаются играть более важную роль, но есть объективные реалии, которые делают Москву ключевой военно-политической силой, способной останавливать кровопролитие и обеспечивать безопасность мирного населения», — пояснил Грозин.

Аналогичного взгляда придерживается и профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров. В разговоре с RT он подчеркнул, что Россия в очередной раз доказала свой статус «державы-миротворца» на постсоветском пространстве.

«После распада СССР по-прежнему остаётся огромное количество «незаживших ран», особенно по вопросам согласования и демаркации границ, а в Центральной Азии — это ещё и острые споры о распределении водных ресурсов. Я думаю, что эти вопросы могут быть поэтапно решены при непосредственном участии России», — прогнозирует Винокуров.