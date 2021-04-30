В Кремле прокомментировали ситуацию на границе Таджикистана и Киргизии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин готов сыграть посредническую роль в разрешении конфликта Таджикистана и Киргизии.

«Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах (это и ОДКБ, и другие), конечно же, президент Путин всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участниками», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин неоднократно демонстрировал такую готовность.

Ранее президент Киргизии заявил о стабилизации на границе с Таджикистаном, где ранее прошли столкновения военных.

В МИД России рассказали, что обстановка на таджикско-киргизской границе стабилизировалась, но напряжённость всё ещё сохраняется.

Ведомство призвало Таджикистан и Киргизию выйти на устойчивые и долговременные договорённости, позволяющие нормализовать ситуацию на границе, а также принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов.