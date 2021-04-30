Президент Киргизии заявил о стабилизации на границе с Таджикистаном

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Обстановка на границе Киргизии с Таджикистаном, где ранее прошли столкновения военных этих стран, стабилизировалась, заявил киргизский президент Садыр Жапаров.

«Ситуация в Баткенской области Киргизской Республики стабилизировалась и находится под контролем президента страны», — говорится в сообщении пресс-службы Жапарова.

Отмечается, что в регионе находится рабочая группа во главе с первым вице-премьер-министром страны Артёмом Новиковым.

Принимаются меры по недопущению эскалации ситуации на границе.

Ранее стало известно, что общее число граждан Киргизии, погибших в ходе конфликта на границе с Таджикистаном составило 13.

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