В Киргизии объявлен траур по погибшим на границе с Таджикистаном

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 1–2 мая 2021 года объявлены днями национального траура по погибшим в ходе вооружённого конфликта с Таджикистаном, сообщает пресс-служба президента.

В службе заявили, что в дни траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.

«Правительству Киргизии совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», — сказано в сообщении.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.

Как сообщили в киргизском Минздраве, в ходе конфликта пострадали 154 киргизских гражданина, 31 из них скончался.