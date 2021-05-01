В Киргизии объявлен траур по погибшим на границе с Таджикистаном
В службе заявили, что в дни траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.
«Правительству Киргизии совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», — сказано в сообщении.
28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.
Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.
Как сообщили в киргизском Минздраве, в ходе конфликта пострадали 154 киргизских гражданина, 31 из них скончался.