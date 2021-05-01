В Киргизии объявлен траур по погибшим на границе с Таджикистаном

Короткая ссылка
Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому 1–2 мая 2021 года объявлены днями национального траура по погибшим в ходе вооружённого конфликта с Таджикистаном, сообщает пресс-служба президента.

В службе заявили, что в дни траура на всей территории страны, а также на зданиях дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги Киргизии.

«Правительству Киргизии совместно с органами местного самоуправления принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим», — сказано в сообщении.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.

Как сообщили в киргизском Минздраве, в ходе конфликта пострадали 154 киргизских гражданина, 31 из них скончался.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить