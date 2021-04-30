В Минздраве Киргизии назвали число жертв конфликта на границе

В ходе конфликта на границе Киргизии и Таджикистана пострадали 154 киргизских гражданина, 31 из них скончался. Об этом сообщили в Минздраве республики.

«Всего пострадали 154 человека, из которых 31 скончался. В медучреждения Бишкека переведены 43 человека», — приводит 24kg слова представителя министерства.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

Позднее стороны договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.

МИД России призвал Таджикистан и Киргизию выйти на устойчивые и долговременные договорённости, позволяющие нормализовать ситуацию на границе, а также принять эффективные меры для недопущения повторения подобных инцидентов.