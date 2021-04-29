В Киргизии сообщили о перестрелке на границе с Таджикистаном

В пресс-центре пограничной службы Киргизии сообщили, что перестрелка войсковых подразделений идёт на границе Киргизии и Таджикистана.

«Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции миномётных расчётов», — приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы.

Кроме того, погранслужба Киргизии обвинила таджикских пограничников «в провоцировании мирного населения на кровопролитные действия», а также возложила на них ответственность за возможные жертвы.

Отмечается, что конфликт на баткенском участке границы двух стран произошёл из-за того, что представители таджикской стороны пытались установить камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

Ранее сообщалось, что в Киргизии пресечена деятельность террористической группы.