В Киргизии пресечена деятельность террористической группы

В Киргизии обезврежена террористическая группа, деятельность которой координировалась из-за границы, сообщает Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«Пресечена деятельность бандгруппы из числа граждан КР и иностранного государства, причастных к террористической деятельности. Установлено, что деятельность нейтрализованной группы координировалось главарями МТО на территории Сирии, целью которых являлась дестабилизация общественно-политической ситуации с последующим разворачиванием вооружённого джихада на территории КР», — говорится в пресс-релизе.

Некоторые члены группировки прошли специальную боевую подготовку в лагерях международной террористической организации.

Задержанные планировали осуществить убийство на религиозной почве с применением самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.

В настоящее время они помещены в СИЗО.

В январе спецслужбы Киргизии задержали боевика, готовившего теракт в воинской части.