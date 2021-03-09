В Киргизии пресечена деятельность террористической группы
«Пресечена деятельность бандгруппы из числа граждан КР и иностранного государства, причастных к террористической деятельности. Установлено, что деятельность нейтрализованной группы координировалось главарями МТО на территории Сирии, целью которых являлась дестабилизация общественно-политической ситуации с последующим разворачиванием вооружённого джихада на территории КР», — говорится в пресс-релизе.
Некоторые члены группировки прошли специальную боевую подготовку в лагерях международной террористической организации.
Задержанные планировали осуществить убийство на религиозной почве с применением самодельного взрывного устройства и огнестрельного оружия.
В настоящее время они помещены в СИЗО.
В январе спецслужбы Киргизии задержали боевика, готовившего теракт в воинской части.