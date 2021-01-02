В Киргизии задержали готовившего теракт в военной части

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Спецслужбы Киргизии задержали боевика, готовившего теракт в военной части.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности республики.

«В результате совместной работы ГКНБ со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что задержанный является гражданином страны 1998 года рождения.

По имеющимся данным, злоумышленник должен был «изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одной из войсковых частей».

Ранее сотрудники ФСБ России вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале.

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