В Киргизии задержали готовившего теракт в военной части
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Госкомитета нацбезопасности республики.
«В результате совместной работы ГКНБ со спецслужбой одной из соседних стран удалось предотвратить террористический акт на территории Кыргызстана», — отметили в ведомстве.
Уточняется, что задержанный является гражданином страны 1998 года рождения.
По имеющимся данным, злоумышленник должен был «изготовить самодельное взрывное устройство для совершения террористического акта в одной из войсковых частей».
Ранее сотрудники ФСБ России вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале.