В Махачкале пресечена подготовка теракта

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RT
Сотрудники ФСБ России вместе с МВД пресекли подготовку теракта в Махачкале. Задержаны четыре члена ячейки «Исламского государства»*, которые планировали взрыв и нападение на полицейских.
В Махачкале пресечена подготовка теракта
  • РИА Новости

«Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации пресечена подготовка террористического акта в городе Махачкале Республики Дагестан», — приводит сообщение ФСБ РИА Новости.

Четыре террориста были задержаны 25 декабря, отметили в ведомстве.

Они планировали устроить взрыв около одного из административных зданий правоохранительных органов и напасть на сотрудников МВД Дагестана, уточнили в ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК России (участие в деятельности террористической организации).

«Решается вопрос о дополнительной квалификации преступной деятельности задержанных по ст. 30 и ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту в составе группы лиц)», — добавили там.

25 декабря суд в Тамбове арестовал 17-летнего подростка, подозреваемого в подготовке террористического акта в городе.

По данным СК, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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