Студент колледжа планировал устроить взрыв в Тамбове
- РИА Новости
«По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова», — заявили в ведомстве.
Подозреваемый планировал использовать для совершения преступления самодельное взрывное устройство. Способ изготовления СВУ он получил в интернете.
В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о мере пресечения подозреваемому.
Ранее ФСБ сообщила о задержании в Тамбове 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке террористического акта.
У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.