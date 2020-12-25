Студент колледжа планировал устроить взрыв в Тамбове

По данным Следственного комитета России, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».

«По версии следствия, подозреваемый, являясь сторонником деструктивных субкультур, готовился к совершению террористического акта в одном из зданий Тамбова», — заявили в ведомстве.

Подозреваемый планировал использовать для совершения преступления самодельное взрывное устройство. Способ изготовления СВУ он получил в интернете.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Ранее ФСБ сообщила о задержании в Тамбове 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке террористического акта.

У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.