В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Тамбове
- РИА Новости
«ФСБ предотвращён террористический акт в городе Тамбове. Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение.
В службе уточнили, что подозреваемый готовил взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.
Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб и правоохранительных органов в этом году смогли предотвратить в России 41 террористический акт.