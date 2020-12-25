В ФСБ сообщили о предотвращении теракта в Тамбове

В Тамбове задержали 17-летнего подростка, которого подозревают в подготовке террористического акта. Об этом сообщили в ФСБ России.

«ФСБ предотвращён террористический акт в городе Тамбове. Задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России 2003 года рождения», — приводит РИА Новости сообщение.

В службе уточнили, что подозреваемый готовил взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.

Ранее стало известно, что сотрудники спецслужб и правоохранительных органов в этом году смогли предотвратить в России 41 террористический акт.