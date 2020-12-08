В НАК сообщили о предотвращении 41 теракта в России в этом году
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«Бортников отметил, что в результате скоординированных действий силовых структур в текущем году не допущено совершения террористических актов», — сообщается на сайте ведомства.
В НАК рассказали, что «на стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт».
Отмечается, что во время контртеррористических операций нейтрализованы 49 бандитов, в том числе восемь главарей, задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник.
В ведомстве заявили, что было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, более 100 тыс. патронов, свыше 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов.
В НАК добавили, что «ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия».
Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали членов ячейки террористической организации «Исламское государство»* и предотвратили теракты в Московском регионе.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.