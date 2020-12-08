В НАК сообщили о предотвращении 41 теракта в России в этом году

Сотрудникам спецслужб и правоохранительных органов в этом году удалось предотвратить в России 41 террористический акт. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, где под руководством председателя ведомства, директора ФСБ Александра Бортникова, прошло заседание НАК и Федерального оперативного штаба.

«Бортников отметил, что в результате скоординированных действий силовых структур в текущем году не допущено совершения террористических актов», — сообщается на сайте ведомства.

В НАК рассказали, что «на стадии приготовления предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том числе 41 теракт».

Отмечается, что во время контртеррористических операций нейтрализованы 49 бандитов, в том числе восемь главарей, задержаны 36 бандглаварей, 162 боевика и 591 пособник.

В ведомстве заявили, что было изъято около 600 единиц огнестрельного оружия, 134 самодельных взрывных устройства, более 100 тыс. патронов, свыше 3 тыс. мин, гранат и иных боеприпасов.

В НАК добавили, что «ликвидированы 50 нелегальных мастерских по производству и переделке оружия».

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали членов ячейки террористической организации «Исламское государство»* и предотвратили теракты в Московском регионе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.