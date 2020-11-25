ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе

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Сотрудники ФСБ задержали членов ячейки террористической организации «Исламское государство»* и предотвратили теракты в Московском регионе.
ФСБ предотвратила теракты в Московском регионе
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу.

«Пресечена деятельность межрегиональной ячейки... террористической организации «Исламское государство», участники которой намеревались совершить диверсионно-террористические акты в Московском регионе», — говорится в заявлении.

Уточняется, что один из членов группировки, являющийся гражданином одной из стран Центральной Азии, был задержан во Владимирской области. Данные об остальных террористах не приводятся.

ФСБ изъяла самодельное взрывное устройство, начинённое поражающими элементами.

Также ячейка занималась вербовкой новых людей в свои ряды и добывала деньги на нужды террористов.

Ранее сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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