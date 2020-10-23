В Карачаево-Черкесии и Дагестане разгромлены две ячейки террористов

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Сотрудники ФСБ разоблачили в Карачаево-Черкесии и Дагестане две ячейки международных террористов.
В Карачаево-Черкесии и Дагестане разгромлены две ячейки террористов
  • РИА Новости

«В Малокарачаевском районе КЧР и в городах Махачкала, Каспийск и Избербаш Дагестана пресечена деятельность двух ячеек международного экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир валь-Хиджра»* общей численностью более 20 человек», — говорится в пресс-релизе.

В ходе обысков были изъяли три гранаты с боевыми запалами, три пистолета ПМ, патроны различных калибров, обрез охотничьего ружья, холодное оружие, а также большое количество экстремистской литературы.

В июле в пять членов «Ат-Такфир валь-Хиджра» были задержаны в Карачаево-Черкесии за пропаганду радикальной идеологии. Отмечается, что задержанные вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, а также агитировали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства — халифата.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).

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