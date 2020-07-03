ФСБ сообщила о задержании в Карачаево-Черкесии группы исламистов

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RT
Пять членов запрещённой в России экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»* задержаны в Карачаево-Черкесии за пропаганду радикальной идеологии. Об этом заявили в Федеральной службе безопасности России.
ФСБ сообщила о задержании в Карачаево-Черкесии группы исламистов
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Отмечается, что задержанные вели пропаганду радикальной идеологии, вербовали новых членов, а также агитировали за создание на Северном Кавказе теократического исламского государства — халифата.

«Изъято 45 экземпляров экстремистской литературы, десять рукописных текстов с записями лекций радикальных проповедников, травматический пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами», — говорится в сообщении.

Уточняется, что задержанные дают признательные показания.

В феврале Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца трёх членов ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, планировавших совершение тяжких преступлений.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — в 2010 году Верховным судом России признана экстремистским объединением, чья деятельность на территории России запрещена.

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