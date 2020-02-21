Суд в Казани арестовал трёх участников экстремистской организации

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Вахитовский районный суд Казани арестовал на два месяца трёх членов ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, планировавших совершение тяжких преступлений.
Суд в Казани арестовал трёх участников экстремистской организации
  • © Chris Ryan
  • Gettyimages.ru

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 18 апреля Руслану Ширинову, Олегу Малахову и Альберту Залалтдинову», — цитирует представителя суда РИА Новости.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ и МВД России по Татарстану пресекли деятельность джихадистской ячейки «Ат-Такфир валь-Хиджра» и задержали трёх её участников.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — в 2010 году Верховным судом России признана экстремистским объединением, чья деятельность на территории России запрещена.

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