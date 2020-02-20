В Казани задержали трёх участников экстремистской организации

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Сотрудники правоохранительных органов задержали в Казани трёх членов ячейки экстремистской организации «Ат-Такфир Валь-Хиджра»*.
В Казани задержали трёх участников экстремистской организации
  • © ЦОС ФСБ РФ

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ России по Татарстану.

«Управлением ФСБ России по Татарстану во взаимодействии с МВД по Татарстану пресечена деятельность джихадистской группы, члены которой планировали совершение тяжких общеуголовных преступлений», — указали в спецслужбе.

Ведомство отмечает, что сотрудниками правоохранительных органов собраны доказательства о формировании подозреваемыми на территории региона ячейки запрещённого в России религиозного объединения.

«Обнаружено и изъято: религиозная литература джихадистского толка, пять единиц холодного оружия, электрошокер, а также электронные носители информации», — уточнили в ФСБ.

18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — в 2010 году Верховным судом России признана экстремистским объединением, чья деятельность на территории России запрещена.

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