В Крыму задержали двух подростков, готовивших теракты в Керчи

В Крыму пресекли подготовку двух терактов в образовательных учреждениях, задержаны двое подростков из Керчи. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ФСБ.

«ФСБ в городе Керчь Республики Крым пресечена подготовка террористических актов в двух образовательных учреждениях жителями Керчи 2003 и 2004 годов рождения», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, задержанные являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, который причастен к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

По адресам проживания у задержанных были изъяты самодельные взрывные устройства с поражающими элементами, а также компоненты для изготовления взрывчатых веществ.

«Испытания «пробных» взрывных устройств проводились на домашних животных», — добавили в ФСБ.

17 октября 2018 года учащийся Владислав Росляков устроил стрельбу и взрыв в керченском колледже, в результате чего погиб 21 человек.