ФСБ задержала семь членов экстремистской организации «Таблиги Джамаат»

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ФСБ России совместно с МВД пресекли деятельность ячейки экстремистской организации «Таблиги Джамаат»* на территории Москвы и Московской области.
ФСБ задержала семь членов экстремистской организации «Таблиги Джамаат»
  • РИА Новости

«Задержаны три главаря и четыре активных члена законспирированной ячейки, проводивших сборы участников организации, на которых ими распространялась идеология МРЭО «Таблиги Джамаат», подрывающая устои ислама», — говорится в сообщении ЦОС ФСБ, поступившем в распоряжение RT.

В следственном подразделении территориального органа безопасности возбудили уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 282.2 УК России.

При проведении следственных действий на местах проживания задержанных «обнаружено и изъято значительное количество экстремистской литературы, в том числе внесённой в Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России, а также запрещённая атрибутика организации».

18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.

* «Таблиги Джамаат» — международное религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 07.05.2009).

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