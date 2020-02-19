Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Как отмечается, в группу входят наиболее опытные следователи-криминалисты.

Расследование принято к производству крымским управлением СК.

«Изучается обстановка в семьях, круг общения подростков», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее министр образования Крыма Валентина Лаврик рассказала, что задержанные за подготовку терактов учились в школе №15 и Керченском морском техническом колледже.

18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.