Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей

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Расследованием подготовки двумя подростками терактов в образовательных учреждениях Керчи займётся специально созданная следственная группа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей
  • РИА Новости

Как отмечается, в группу входят наиболее опытные следователи-криминалисты.

Расследование принято к производству крымским управлением СК.

«Изучается обстановка в семьях, круг общения подростков», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее министр образования Крыма Валентина Лаврик рассказала, что задержанные за подготовку терактов учились в школе №15 и Керченском морском техническом колледже.

18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.

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