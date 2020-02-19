Подготовку терактов в Керчи расследует спецгруппа следователей
- РИА Новости
Как отмечается, в группу входят наиболее опытные следователи-криминалисты.
Расследование принято к производству крымским управлением СК.
«Изучается обстановка в семьях, круг общения подростков», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее министр образования Крыма Валентина Лаврик рассказала, что задержанные за подготовку терактов учились в школе №15 и Керченском морском техническом колледже.
18 февраля в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.