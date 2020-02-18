Власти Крыма рассказали о задержанных за подготовку теракта подростках
- © РИА Новости / ФСБ РФ
По её словам, один задержанный является «учащимся 9-го класса школы №15», передаёт РИА Новости.
«Второй ученик — студент керченского морского колледжа. На него запросили характеристику», — добавила она, указав, что в настоящее время важно не нарушить работу образовательных учреждений.
Она также рассказала, что представители министерства выезжают в Керчь «с комплексной проверкой» и обязательно выяснят всю ситуацию.
Ранее в ФСБ сообщили, что в Крыму пресечена подготовка терактов в образовательных учреждениях, задержаны два подростка из Керчи.
По заявлению ведомства, задержанные являются последователями Владислава Рослякова, который устроил стрельбу в керченском колледже осенью 2018 года.