Подозреваемого в подготовке теракта в Тамбове арестовали
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«Судья только что вышел из совещательной комнаты. Подозреваемый по решению суда взят под стражу», — приводит ТАСС слова сотрудника суда.
Ранее в ФСБ сообщили, что подросток готовил взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.
По данным Следственного комитета России, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».