Подозреваемого в подготовке теракта в Тамбове арестовали

Ленинский районный суд Тамбова арестовал подозреваемого в подготовке террористического акта в городе 17-летнего подростка. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

«Судья только что вышел из совещательной комнаты. Подозреваемый по решению суда взят под стражу», — приводит ТАСС слова сотрудника суда.

Ранее в ФСБ сообщили, что подросток готовил взрывное устройство по инструкциям из интернета. У него изъяли взрывчатку и компоненты для изготовления бомбы.

По данным Следственного комитета России, студент колледжа планировал устроить теракт в Тамбове под влиянием «деструктивных субкультур».