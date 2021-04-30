Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта

Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении вооружённого конфликта, об отводе войск и о создании рабочей группы по переговорам.

Об этом сообщает национальное информационное агентство Таджикистана «Ховар».

«Комиссии по урегулированию вооружённого конфликта в приграничных районах РТ и КР, случившегося 29.04.2021, обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооружённый конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Стороны согласились принять меры по недопущению эскалации.

Рабочая группа по переговорам будет создана из числа сотрудников правоохранительных органов и представителей исполнительной власти двух стран.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.