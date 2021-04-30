В Киргизии заявили о продолжении стрельбы на границе с Таджикистаном

На границе с Таджикистаном в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии продолжается стрельба, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу регионального УВД.

«В селе Максат горят дома киргизов. Местные жители эвакуированы в сёла Маргун, Дархун и Даргас», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в селе Арка подожжены автозаправки и торговые точки, расположенные вдоль дороги.

Отмечается, что в сёлах Арка, Достук и Жаштык продолжается стрельба, несмотря на договорённости о прекращении огня.

Ранее Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье о преступлении против мира по факту приграничного конфликта на границе с Таджикистаном.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.