В Киргизии заявили о продолжении стрельбы на границе с Таджикистаном

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На границе с Таджикистаном в Лейлекском районе Баткенской области Киргизии продолжается стрельба, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу регионального УВД.
В Киргизии заявили о продолжении стрельбы на границе с Таджикистаном
  • © Пресс-служба УВД Баткенской области

«В селе Максат горят дома киргизов. Местные жители эвакуированы в сёла Маргун, Дархун и Даргас», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в селе Арка подожжены автозаправки и торговые точки, расположенные вдоль дороги.

Отмечается, что в сёлах Арка, Достук и Жаштык продолжается стрельба, несмотря на договорённости о прекращении огня.

Ранее Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье о преступлении против мира по факту приграничного конфликта на границе с Таджикистаном.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

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