В Киргизии возбудили дело из-за конфликта на границе с Таджикистаном

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье о преступлении против мира по факту приграничного конфликта на границе с Таджикистаном.

Как сообщает ведомство, «в нарушение договора между Киргизской Республикой и Республикой Таджикистан о добрососедских и партнёрских отношениях от 26 мая 2004 года, принципов мирного сосуществования, дружбы и добрососедства военнослужащие Таджикистана с целью захвата суверенной территории Киргизской Республики, нарушая суверенитет и целостность Киргизии, вероломно вторглись на территорию страны, атаковав границы, без предъявления каких-либо претензий, путём массового убийства мирного населения, военнослужащих, охраняющих государственную границу, сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих безопасность населения, был открыт огонь из автоматического оружия, миномётов, бронетанковой техники, боевых вертолётов и другого армейского вооружения».

В сообщении сказано, что «вышеуказанные действия военнослужащих Республики Таджикистан свидетельствуют о заранее спланированной провокации и агрессии в отношении суверенитета и целостности Киргизии».

«В действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооружённой агрессии, развязывание её, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расследование этого дела поручено межведомственной следственной группе из числа сотрудников госкомитета нацбезопасности, МВД и военной прокуратуры Киргизии.

Ранее стало известно, что военные Киргизии и Таджикистана прекратили перестрелку на границе.

28 апреля погранслужбы Киргизии и Таджикистана сообщили о конфликте на баткенском участке границы. В ночь на 29 апреля конфликт обострился, началась стрельба.

В результате конфликта пострадали десятки граждан с обеих сторон, есть погибшие.