Военные Киргизии и Таджикистана прекратили перестрелку на границе

Военнослужащие Киргизии и Таджикистана прекратили перестрелку на общем участке государственной границы, сообщает Пограничная служба Государственного комитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ).

«В зоне инцидента перестрелка прекращена. Части и соединения пограничной службы ГКНБ, дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки», — цитирует ТАСС сообщение погранслужбы.

29 апреля в Пограничной службе Киргизии сообщили о вооружённой перестрелке между военнослужащими приграничных территорий Киргизии и Таджикистана.

Ранее сообщалось, что число погибших граждан Киргизии в результате перестрелки войсковых подразделений на границе с Таджикистаном возросло до трёх человек, пострадавших — до 84.