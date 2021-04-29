Военные Киргизии и Таджикистана прекратили перестрелку на границе
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«В зоне инцидента перестрелка прекращена. Части и соединения пограничной службы ГКНБ, дислоцированные в Баткенской области, совместно с органами местного самоуправления, подразделениями силовых структур и правоохранительных органов предпринимают все необходимые меры по недопущению дальнейшей эскалации обстановки», — цитирует ТАСС сообщение погранслужбы.
29 апреля в Пограничной службе Киргизии сообщили о вооружённой перестрелке между военнослужащими приграничных территорий Киргизии и Таджикистана.
Ранее сообщалось, что число погибших граждан Киргизии в результате перестрелки войсковых подразделений на границе с Таджикистаном возросло до трёх человек, пострадавших — до 84.