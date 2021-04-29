В Киргизии сообщили о трёх жертвах в ходе конфликта на границе с Таджикистаном
- © пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области
Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии, среди погибших — 13-летняя девочка.
«Всего зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области — девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу», — заявил представитель Минздрава.
Количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе достигло 84.
29 апреля в Пограничной службе Киргизии сообщили о перестрелке войсковых подразделений на границе с Таджикистаном.