В Киргизии сообщили о трёх жертвах в ходе конфликта на границе с Таджикистаном

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Число погибших граждан Киргизии в результате перестрелки войсковых подразделений на границе с Таджикистаном возросло до трёх, пострадавших — до 84, сообщает Минздрав республики.
В Киргизии сообщили о трёх жертвах в ходе конфликта на границе с Таджикистаном
  • © пресс-служба полпредства правительства в Баткенской области

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава Киргизии, среди погибших — 13-летняя девочка.

«Всего зарегистрировано три летальных случая: два случая в Баткенской областной больнице, один летальный случай в Лейлекском районе Баткенской области — девочка 2008 года рождения скончалась по дороге в больницу», — заявил представитель Минздрава.

Количество пострадавших в результате инцидента на киргизско-таджикской границе достигло 84.

29 апреля в Пограничной службе Киргизии сообщили о перестрелке войсковых подразделений на границе с Таджикистаном.

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