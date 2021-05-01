Лавров провёл переговоры с главами МИД Киргизии и Таджикистана

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Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонные разговоры с министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров провёл переговоры с главами МИД Киргизии и Таджикистана
  • РИА Новости

Отмечается, что в ходе разговоров «рассмотрена ситуация, сложившаяся в результате вооруженных столкновений на киргизско-таджикской границе».

В МИД сообщили, что Россия «приветствует достигнутые сторонами — в соответствии с поручениями глав Киргизии и Таджикистана — договорённости по урегулированию конфликта исключительно политико-дипломатическими средствами».

«Выражена надежда на то, что Киргизия и Таджикистан будут неукоснительно следовать взятым на себя обязательствам в интересах полной нормализации обстановки и восстановления атмосферы доверия и добрососедства между двумя братскими народами», — говорится в сообщении.

Также, как указывают в МИД, Россия «готова и далее оказывать всё необходимое содействие этому процессу в соответствии с принципами стратегического партнёрства и союзничества с Киргизией и Таджикистаном».

Ранее глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев сообщил, что Таджикистан и Киргизия договорились о полном прекращении огня на границе.

Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступили за мирное разрешение ситуации на таджикско-киргизской границе.

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