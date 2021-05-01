Токаев и Рахмон выступили за мирное разрешение киргизско-таджикской ситуации
- РИА Новости
«Глава Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о достигнутых таджикской и киргизской сторонами договорённостях, направленных на скорейшее урегулирование напряжённой обстановки, которая сложилась на границе двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы Рахмона.
Стороны подчеркнули важность решения всех стоящих вопросов путём диалога.
Также главы государств обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.
Ранее переговоры по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы начались в Баткенской области Киргизии.