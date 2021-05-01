Токаев и Рахмон выступили за мирное разрешение киргизско-таджикской ситуации

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Президенты Таджикистана Эмомали Рахмон и Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступили за мирное разрешение ситуации на таджикско-киргизской границе.
Токаев и Рахмон выступили за мирное разрешение киргизско-таджикской ситуации
  • РИА Новости

«Глава Таджикистана Эмомали Рахмон сообщил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву о достигнутых таджикской и киргизской сторонами договорённостях, направленных на скорейшее урегулирование напряжённой обстановки, которая сложилась на границе двух стран», — говорится в сообщении пресс-службы Рахмона.

Стороны подчеркнули важность решения всех стоящих вопросов путём диалога.

Также главы государств обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки.

Ранее переговоры по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы начались в Баткенской области Киргизии.

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