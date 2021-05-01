Киргизия и Таджикистан начали переговоры по демаркации границы
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«В Баткенской области Киргизской Республики начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудят «сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта».
Ранее лидеры Таджикистана и Киргизии договорились создать совместную комиссию по ревизии приграничной военной техники.