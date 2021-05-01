Киргизия и Таджикистан начали переговоры по демаркации границы

Короткая ссылка
Переговоры по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы начались в Баткенской области Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского правительства.
Киргизия и Таджикистан начали переговоры по демаркации границы
  • © МВД Кыргызской Республики

«В Баткенской области Киргизской Республики начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудят «сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта».

Ранее лидеры Таджикистана и Киргизии договорились создать совместную комиссию по ревизии приграничной военной техники.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить