Киргизия и Таджикистан начали переговоры по демаркации границы

Переговоры по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы начались в Баткенской области Киргизии. Об этом сообщили в пресс-службе киргизского правительства.

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«В Баткенской области Киргизской Республики начались переговоры правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской государственной границы», — говорится в сообщении. Отмечается, что стороны обсудят «сложившуюся ситуацию и дальнейшие действия по урегулированию конфликта». Ранее лидеры Таджикистана и Киргизии договорились создать совместную комиссию по ревизии приграничной военной техники.